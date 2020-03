Un dentista di Codigoro positivo al Coronavirus, sette persone in isolamento precauzionale

L'uomo è uno dei 4 casi positivi in Polesine

Nella provincia di Ferrara, come annunciato ieri dall’Asl, nessun caso di positività al Covid-19 è stato finora riscontrato. Fra i quattro casi positivi individuati in Polesine c'è però un dentista originario di Codigoro. La notizia arriva dal Sindaco di Codigoro Sabina Alice Zanardi che, nella serata di ieri, si è rivolta ai cittadini tramite un video in diretta Facebook.

"È ormai ufficiale la notizia - ha affermato il Sindaco Zanardi rivolgendosi ai concittadini - che il virus ha contagiato uno stimato professionista che lavora nella nostra comunità, ma che non abita a Codigoro, il quale è ora ricoverato e riceve le cure necessarie ed adeguate". Il Primo Cittadino di Codigoro racconta di aver parlato con l'uomo al telefono, le cui condizioni al momento sono stabili.

L’Asl, come previsto dai protocolli, ha contattato tutte le persone entrate in contatto con l'uomo. Sono state individuate sette persone di Codigoro: tutti sono asintomatici e in buona salute, ma sono stati, a scopo precauzionale, posti in quarantena domiciliare e sono sotto costante monitoraggio della ASL.

"Questa sera - ha detto Zanardi in diretta Facebook -, come vostro Sindaco, come responsabile della nostra comunità, ma soprattutto come vostra concittadina e come donna, voglio trasmettere a voi tutti un semplice messaggio; siamo chiamati ad una sfida che deve far emergere il nostro lato migliore, tutta la nostra forza e l’unità della nostra comunità.

Chiedo a tutti voi di evitare allarmismi e di essere prudenti, di informarvi correttamente e di attenervi a quelle poche e semplici regole, che trovate pubblicate anche sul sito del comune, per il bene di tutti e di ciascuno", ha concluso il Sindaco di Codigoro.