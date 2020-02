A Codigoro sabato 29 Febbraio è tempo di "Sbaracco"

Dalle ore 9 alle 20 per sostenere il commercio di vicinato

Un'occasione per frequentare il centro storico di Codigoro e fare shopping con grandi occasioni di qualità a prezzi assolutamente concorrenziali: l'appuntamento è quello previsto per lo "Sbaracco", l'iniziativa di sconti e promozioni delle attività commerciali in calendario sabato 29, dalle ore 9.00 alle 20.00, nel centro storico di Codigoro.

"Un momento da non perdere - ha commentato Massimo Biolcatti, presidente di Ascom Confcommercio della delegazione di Codigoro - e che assume una particolare importanza in questa fase certamente delicata. La nostra base associativa crede fermamente nello Sbaracco, non solo come come concreta opportunità di fare acquisti a prezzi assolutamente competitivi facendo così ottimi affari, ma anche come occasione di far rivivere il nostro centro storico, aperto e funzionante con tutte le attività del Terziario, per dare quel segnale di fiducia necessario all'intera comunità. Lo Sbaracco è peraltro da sempre un autentica tradizione particolarmente attesa dai consumatori. E tutto questo è un segnale della volontà di ritrovare una fiduciosa normalità".