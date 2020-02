Comacchio: due domeniche per il "Carnevale sull'acqua"

La IX Edizione del carnevale si svolgerà domenica 16 e 23 febbraio 2020

L'appuntamento con il "Carnevale sull'acqua" sarà domenica 16 e domenica 23 febbraio 2020. Tutto il centro storico di Comacchio ospiterà la IX edizione della suggestiva manifestazione: per le vie della "piccola Venezia" ci sarà la sfilata di maschere e carri allegorici. Particolarità del "Carnevale sull'acqua" è che la sfilata non avverrà solo tra le vie della città ma anche lungo i canali. Si potrà assistere a uno spettacolo unico con le barche allestite da compagnie di spettacolo locali che occuperanno i canali dal mattino fino a tarda sera. La partenza della sfilata avverrà dal ponte monumentale dei Trepponti.

Quello di Comacchio è un carnevale con tanta animazione, musica e giochi: fra le vie del centro storico i più piccoli potranno divertirsi con un parco giochi, strutture gonfiabili, e con tanti gadget, coriandoli e stelle filanti; ci saranno poi i mercatini, con distribuzione di crostoli, caramelle, dolciumi e bevande calde. Poi anche location a tema, presidi carnevaleschi, musica e spettacoli di danza a cura delle scuole di ballo di Comacchio

Il Carnevale si aprirà alle 10.30 con la sfilata in maschera dedicata ai più piccoli, ma l'evento principale avrà inizio alle 14.30 quando partirà, dal Ponte dei Trepponti, la sfilata dei gruppi mascherati e delle barche che animeranno le vie e i canali che affiancano le strade principali del centro: via della Pescheria e via Agotopisto, passando per il Ponte della Pitagora e arrivando poi a Piazza XX Settembre.

In caso di maltempo la manifestazione si terrà nelle domeniche successive, il 1° e l'8 marzo 2020.