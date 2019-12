A Comacchio burattini protagonisti nei giorni di festa

Entra nel vivo il programma della rassegna I Colori del Natale

Burattini, marionette e altre attrazioni saranno protagoniste nei giorni di festa a Comacchio: entra infatti nel vivo il programma della rassegna I Colori del Natale, che animerà il centro cittadino fino a capodanno.

Come oramai da tradizione il programma proporrà un doppio evento nel pomeriggio di Santo Stefano: il 26 dicembre infatti, alle ore 16:30 presso l'Antica Pescheria in prossimità dei Trepponti saranno protagonisti i Burattini di Massimiliano Venturi, con uno spettacolo originale dedicato alle festività. Una farsa dinamica ed avvicente, dove Fagiolino, Sganapino e gli altri eroi del teatrino si ritroveranno catapultati in vicende al limite dell'impossibile, uscendone sempre vincitori grazie alla loro ingenuità popolare, agli strafalcioni dialettali ed alle sonore bastonate che impartiranno ai cattivi di turno.

A seguire, dalle ore 17:30 in piazza Folegatti, a grande richiesta tornerà ad esibirsi Dario Marodin, in arte El Bechin, artista veneto tra i più giovani talenti del teatro di strada italiano. Vincitore del Primo premio allo Street Art Competition di Verona, apprezzato in quasi tutti festival delle arti di strada italiani e svizzeri, è un artista in continua evoluzione che sperimenta nuovi stili e linguaggi. Il pubblico potrà ammirare lo spettacolo Horror Puppet Show: un lavoro irriverente ed esilarante, con il quale El Bechin scarrozza i defunti di città in città, ravvivando le strade e suscitando orrore ed ilarità. Le sue creature sono molto più vive di quanto non si creda. Con la bellissima partner di ballo, Angelina, si esibirà nel Tango de la Muerte, mentre solo il ritmo forsennato del rock’n’roll potrà risvegliare dal sonno Peppino, magica marionetta scheletro.

Il programma della rassegna proseguirà poi sabato 28 alle ore 16:30, con un nuovo spettacolo dei burattini di Venturi nell'Antica Pescheria.

L'ingresso è sempre gratuito, e gli spettacoli sono adatti a tutti a partire dai 3 anni di età.