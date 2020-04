Cento: la GdF consegna tablet agli studenti messi a disposizione dalla scuola

Scuola, arriva la seconda tranche di tagli e i sindacati corrono ai ripari. Ieri, in conferenza stampa, Cgil, Cisl e Uil, insieme a Snals, hanno – dati alla mano – snocciolato quelli che saranno i problemi per l’anno scolastico a venire se la riforma verrà, come temono, confermata anche per il 2010/11