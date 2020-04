Cento: le attività commerciali che svolgono consegne a domicilio

L'elenco degli esercizi con sede nel Comune di Cento

A Cento molte attività commerciali continuano a rimanere attive e per raggiungere i clienti svolgono consegne a domicilio nel periodo di emergenza da Covid-19 che sta investendo il nostro Paese.

Di seguito l'elenco degli esercizi che offrono tale servizio. Tale elenco è stato predisposto dal Comune di Cento sulla base delle segnalazioni inoltrate dalle attività commerciale attraverso appositi moduli all'amministrazione locale.

GENERI ALIMENTARI

Negozio alimentari senza glutine "Voglia di gusto"

Zone coperte dalla consegna: Cento e Penzale, Renazzo, Corporeno e Molino Albergati

Tipologia: Prodotti senza glutine, per intolleranze e biologici

Telefono: 051 4123838 - E-mail: info@vogliadigusto.it

L'Arcoiris Società Cooperativa Sociale

Zone coperte dalla consegna: Cento e Penzale, Renazzo, Corporeno e Molino Albergati

Tipologia: Alimentari confezionati biologici e non del Commercio Equo e solidale (es. caffè, tè, tisane, cioccolate, biscotti, pasta, riso, .. )

Telefono: Whatsapp: 333 9590857 - tel. 051 903439 - info@arcoiriscoop.it

Azienza Apistica "Bee Garden"

Zone coperte dalla consegna: Cento e Penzale, Renazzo, Bevilacqua, Alberone, Buonacompra e Pilastrello, Corporeno e Molino Albergati, Dodici Morelli, Reno Centese, Casumaro

Tipologia: Miele e prodotti dell'alveare

Telefono: 347 2945392 - E-mail: beegarden18@gmail.com

Note: Gli ordini possono essere effettuati anche tramite il contatto Messenger della pagina facebook: Azienda apistica Bee garden di Valerio Molisso

Due Gi snc di Gruppioni Marina e Govoni Paolo

Zone coperte dalla consegna: Cento e Penzale, Renazzo

Tipologia: Frutta, verdura, bevande, pane, formaggi, salumi, scatolame, secco dolce, secco salato, surgelati, latticini.

Telefono: 324 6272398 - 340 5767984 - 051 6836204 (negozio)

Note: "Siamo la bottega storica di Penzale (Cento) "Enrica e Massimo alimentari dal 1956". La gamma dei prodotti disponibili è variegata e vasta. I pagamenti possono avvenire o in contanti all'atto della consegna o tramite l'applicazione Satispay. Per info e chiarimenti chiamateci o mandateci un whatsup ai cellulari sopra riportati. Se si ha necessità di una spesa corposa è caldamente consigliato mandare un messaggio con anticipo per avere la possibilità di preparare la spesa (es: il giorno prima per il giorno dopo).

"Nella Dispensa" di D'Angelo Antonio

Zone coperte dalla consegna: Cento e Penzale, Renazzo, Bevilacqua, Alberone, Buonacompra e Pilastrello, Corporeno e Molino Albergati, Dodici Morelli, Reno Centese, Casumaro

Tipologia: Prodotti freschi campani e pugliesi, mozzarella di bufala, provola affumicata, ricotta di bufala, nodini pugliesi, burratine, stracciatella, ricotte di pecora e di capra, pane cafone, olio, taralli, sottoli, salsiccia fresca stagionata, salame, bevande, pasta, olive

Telefono: 340 4971062​

GELATO

Gelateria "Il Sombrero"

Zone coperte dalla consegna: Cento e Penzale, Renazzo

Tipologia: Gelato artigianale in vaschetta e torte

Telefono: 370 3576264 - E-mail: info@gelateriasombrero.com

Gelateria "CentoGelati"

Zone coperte dalla consegna: Cento e Penzale, Renazzo, Corporeno e Molino Albergati, Dodici Morelli

Tipologia: Gelato artigianale in vaschetta e torte

Telefono: 320 1538875

PIZZERIE

Pizzeria "Spicchio"

Zone coperte dalla consegna: Cento e Penzale, Renazzo, Bevilacqua, Buonacompra e Pilastrello, Corporeno e Molino Albergati, Dodici Morelli

Tipologia: Pizze

Telefono: 051 972514 oppure 380 6463499

Pizzeria del Borgo Malgrado

Zone coperte dalla consegna: Cento e Penzale

Tipologia: Pizze e mezzi metri di pizza cotte al forno a legna

Telefono: 051 6830762

RISTORANTI E OSTERIE

Osteria "Da Flemming"

Zone coperte dalla consegna: Cento e Penzale, Renazzo, Bevilacqua, Corporeno e Molino Albergati

Tipologia: Primi e Secondi Cucina Tradizionale Emiliana, Piadine farcite e Hamburger

Contatti: 051 3548327 (Flemming) 339 7890421 - 333 4247181 - E-mail: denny.bonazzi@gmail.com

Note: Prenotazioni anche tramite Format sul sito www.ipazzidiflemming.com sezione Osteria pagamenti alla consegna in contanti oppure tramite POS o Satispay.

Antica Osteria "Da Cencio"

Zone coperte dalla consegna: Cento e Penzale, Renazzo, Corporeno e Molino Albergati

Tipologia: Pasta, carne e bevande

Contatti: claudia.chierici62@gmail.com - 338 5312579

La Vecchia Gallina

Zone coperte dalla consegna: Cento e Penzale

Tipologia: Piatti pronti cotti primi-secondi-contorni-dolci; bevande e vino

Contatti: 051 0147692 - 370 3698236

Note: gradita la prenotazione del pranzo entro ore 10.00 e cena entro ore 17.00 - menù da consultare sul sito www.lavecchiagallina.it o pagina facebook

Ristorante "Il Girone dei Golosi"

Zone coperte dalla consegna: Cento e Penzale, Renazzo, Bevilacqua, Alberone, Buonacompra e Pilastrello, Corporeno e Molino Albergati, Dodici Morelli, Reno Centese, Casumaro

Tipologia: Piatti pronti di carne, pesce, vegetariano e un'ampia selezione di vini

Contatti: 340 6872074 - E-mail: info@ristoranteilgironedeigolosi.it

Note: Da Lunedi a Domenica Sera consegna dalle 19 alle 21 ( ordine entro le ore 18); Domenica anche a pranzo consegna dalle 12 alle 14 (ordine entro le 11)

Ristorante "Al Tiglio Fiorito"

Zone coperte dalla consegna: Cento e Penzale, Alberone, Buonacompra e Pilastrello, Dodici Morelli, Reno Centese, Casumaro

Tipologia: Pasti pronti caldi e freddi, pizza

Contatti: 348 5217288 - altiglio@alice.it

Ristorante "Il Bracere"

Zone coperte dalla consegna: Cento e Penzale, Renazzo, Corporeno e Molino Albergati

Tipologia: ristorante e pizzeria

Contatti: 051 4853210 - 340 0872533​

VINI

Enoteca "Le Rughe"

Zone coperte dalla consegna: Cento e Penzale, Renazzo, Bevilacqua, Alberone, Buonacompra e Pilastrello, Corporeno e Molino Albergati, Dodici Morelli, Reno Centese, Casumaro

Tipologia: Vino sfuso e vino in bottiglia

Contatti: 349 4263616; E-mail: casavinicolalerughe@libero.it

LIBRI

Libreria "Albatros"

Zone coperte dalla consegna: Cento e Penzale, Renazzo, Bevilacqua, Alberone, Buonacompra e Pilastrello, Corporeno e Molino Albergati, Dodici Morelli, Reno Centese, Casumaro

Tipologia: Libri

Telefono: 051 902239 per prenotare libri e orari di consegna

FARMACIE

Farmacia "Cantelli"

Zone coperte dalla consegna: Cento e Penzale

Tipologia: Medicinali e prodotti per l'igiene

Telefono: 339 3431223

​Farmacia Nuova del Guercino

Zone coperte dalla consegna: Cento e Penzale, Renazzo, Bevilacqua, Alberone, Buonacompra e Pilastrello, Corporeno e Molino Albergati, Dodici Morelli, Reno Centese, Casumaro

Tipologia: Farmaci parafarmaci integratori igiene

Telefono: 0516831046 - E-mail: farguercino@gmail.com