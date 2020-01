Un presidio e una fiaccolata per Giulio Regeni

Sabato 25 gennaio in piazza Guercino

Sabato 25 gennaio il gruppo Amnesty di Cento organizzerà in piazza Guercino un presidio e una fiaccolata, dalle ore 19 alle ore 20, per ricordare e continuare a chiedere giustizia per il giovane ricercatore Giulio Regeni.

La piazza centese si unirà alle decine di città italiane che accenderanno migliaia di candele alle 19.41, l’ora del 25 gennaio di quattro anni fa in cui Giulio Regeni venne visto per l’ultima volta.

Quel giorno il nome di Giulio Regeni si aggiungeva a quelli dei tanti egiziani e delle tante egiziane vittime di sparizione forzata. Pochi giorni dopo, il 3 febbraio, il nome del ricercatore italiano si aggiungeva al lungo elenco delle persone torturate a uccise in Egitto.

Sono trascorsi quattro anni da quel 25 gennaio e ancora le autorità egiziane si ostinano a non rivelare i nomi di chi ha ordinato, di chi ha eseguito, di chi ha coperto e ancora copre il sequestro, la tortura e l’omicidio di Giulio Regeni. La fiaccolata di sabato è un modo per tenere viva la memoria di Giulio Regeni e continuare a chiedere verità e giustizia intorno alla sua morte.