CariCento: il Presidente Pallotta incontra il Sindaco Toselli

Comune e Caricento uniti nel sostenere il territorio

CENTO – Nella giornata di ieri, mercoledì 8 gennaio, a Palazzo Piombini, il neo Presidente di Caricento Giuseppe Pallotta ha incontrato il Sindaco di Cento Fabrizio Toselli.

Il colloquio, di natura conoscitiva, ha confermato la sintonia in essere tra la Cassa di Risparmio di Cento ed il Comune che da sempre collaborano in maniera proficua con l’intento di sostenere il territorio e garantirne una crescita sana e duratura. Dopo l’ingresso nel Consiglio di Amministrazione e la nomina a Presidente avvenuti alla fine del 2019, il Sig. Pallotta ha infatti programmato un calendario di incontri con le maggiori istituzioni del territorio.

“Ringrazio il Sindaco di Cento per aver accettato il mio invito ad incontrarlo. – ha dichiarato il Presidente di Caricento Giuseppe Pallotta – Trascorse le feste di Natale, ci tenevo a conoscere personalmente i rappresentanti delle istituzioni, a cominciare dal Sindaco della città nella quale siamo nati oltre 160 anni fa. Sono molto lieto di averlo incontrato ed aver gettato le basi per la creazione di una rinnovata sinergia. Mi sono insediato ufficialmente solo da alcune settimane, ma ho già avuto l’opportunità di apprezzare la vivacità di questa zona, nota in tutta Italia per la sua forza industriale e per la proattività dei suoi cittadini. Insieme al Comune, la Cassa di Risparmio di Cento è intenzionata a dare ulteriore slancio al territorio, affiancandolo nella realizzazione di iniziative importanti per il tessuto locale, come avvenuto in occasione della mostra Emozione Barocca o del Carnevale di Cento”.

«Sono estremamente felice che uno dei primi impegni assunti dal Presidente Pallotta sia andato nella direzione di prendere contatto con l’Amministrazione Comunale – ha affermato il primo cittadino - Questo momento di saluto ha rappresentato un’opportunità per iniziare a conoscersi e per un primo scambio di opinioni».